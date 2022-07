Recensământ. Harta punctelor fixe de recenzare din București și din țară. Cât sunt amenzile Cu aproape o saptamana inainte de expirarea termenului de recenzare, aproape patru milioane de romani nu au reușit sa se inregistreze, fiind pasibili de o amenda de pana la 3.000 lei. Trebuie sa știți ca inca o mai puteți face pe ultima suta de metri in locurile fixe pentru recenzare, care vor funcționa pana pe data de 17 iulie 2022. Acestea se afla in general in interiorul unor instituții publice din zonele intens populate. Capitala sta cel mai prost, in condițiile in care pana la data de 5 iulie 2022 doar 52,5% din populație era recenzata. La nivel national, peste 75% din populatia estimata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

