Recensământ 2022. Județele în care peste jumătate din populație nu are nici măcar opt clase ​Doi din cinci romani (40,5%) au un nivel de educație scazut, adica fie nu au absolvit nicio școala sau s-au limitat la cel mult opt clase. Potrivit datelor recensamantului 2022, cel mai scazut nivel de educație se situeaza județul Giurgiu. Cel mai scazut nivel de educație se situeaza județul Giurgiu. Mai mult de jumatate dintre […] The post Recensamant 2022. Județele in care peste jumatate din populație nu are nici macar opt clase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

