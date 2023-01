Realizare inginerească importantă la Arad: tunelul vital străpuns în munți. Trenurile vor putea circula cu viteză pe sute de kilometri Comunitatea Pro Infrastructura anunța un pas important pentru finalizarea caii ferate care va permite circulația trenurilor cu 160 de km/h in zona de vest a Romaniei. "Strapungere la tunelul de cale ferata Batuța. Antreprenorul general WeBuild (contract semnat in 2017 pe 4 ani) și subcontractorul Cipa au ajuns cu sapatura in capatul dinspre Arad al tunelului Batuța in lungime de 649 metri. Acesta va permite, incepand de anul viitor, circulația cu 160 km/h pe inca 16 kilometri din cei 144 aflați in reconstrucție intre Ghioroc și Simeria. Astfel, din 2024 va ramane la viteza veche… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat joi, 26 ianuarie, in sedinta Executivului, ca doreste si dispune ca toate contractele de achizitie de la Complexul Energetic Oltenia sa fie verificate.Premierul vrea astfel sa fie identificate motivele pentru care aceste contracte de achizitii nu au asigurat…

- Valeri Zalujnii, comandantul-sef al armatei ucrainene, a donat armatei 1 milion de dolari din mostenirea sa, a transmis New York Times.Zalujnii a primit banii ca mostenire de la un american de origine ucraineana, Gregory Stepanets, potrivit familiei Stepanets.In ianuarie, generalul…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a pregatit masuri de sprijinire a categoriilor sociale vulnerabile.Potrivit MIPE, in acest an se vor acorda mai multe ajutoare persoanelor cu venituri reduse. Mai exact, in 2023 se vor acorda:1.400 de lei pentru a sprijini plata…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat miercuri, 11 ianuarie, ca a inchis datoriile curente ale Primariei Capitalei, dupa ce a plecat de la o datorie curenta de trei miliarde de lei.El a precizat ca Bucurestiul a trecut pe langa un faliment. ”Pur si simplu pentru ca ani de zile Primaria,…

- CARAȘ-SEVERIN – Compania Naționala CFR SA a dat publicitații un raport cu privire la stadiul investițiilor derulate in județul nostru, datele fiind la nivelul lunii decembrie 2022! Incepem cu calea ferata Caransebeș-Lugoj, tronson ce ne intereseaza cel mai mult, o investiție prin PNRR, mult promovata…

- In gospodariile in care locuiesc mai multe familii, iar consumul de curent este masurat de un singur contor al furnizorului de energie, plafonarea nu va putea fi aplicata.Furnizorul de energie nu are baza legala pentru a imparți consumul pentru fiecare familie in parte, chiar daca acestea…

- Furnizorii nu gasesc in piata energie cu livrare anul viitor si astfel nu le pot transmite clientilor lor cat va costa energia, a declarat, joi, Volker Raffel, directorul general al E.ON Romania."Nu gasim energie in piata pentru anul viitor si nu putem sa le spunem clientilor nostri ce pret…