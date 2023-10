Real Madrid vs. Dallas Mavericks. O pledoarie pentru business-ul spectacol

Stiri pe aceeasi tema

- David Beckham (48 de ani) a povestit momentul in care Zinedine Zidane (51 de ani) i-a propus sa joace pe „Santiago Bernabeu”, dupa meciul Manchester United - Real Madrid, scor 4-3, din sferturile Ligii Campionilor din 2003. David Beckham a inceput pe banca marea confruntare Manchester United - Real…

- Girona și Real Madrid se infrunta azi, de la 19:30, intr-un duel la varf in La Liga. Partida din etapa a 8-a din prima liga din Spania va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, Prima Sport și DigiSport. ...

- O fetita de 8 ani care purta un tricou cu numele lui Vinicius Jr a fost agresata verbal de ultrasi ai formatiei Atletico Madrid, duminica, in timpul derby-ului castigat cu 3-1 in fata echipei Real Madrid, in La Liga.Fetita se afla langa stadionul Civitas Metropolitano si purta un tricou cu numele…

- Radio Marca anunța ca Xabi Alonso o va prelua pe Real Madrid, sezonul viitor, dupa plecarea lui Carlo Ancelotti. Iar Bild a aflat ca Leverkusen nu-i va pune bețe-n roate, deși tehnicianul basc e sub contract pana-n 2026. Succesorul lui Carlo Ancelotti pe banca Realului a fost decis. Radio Marca anunța…

- Manchester City l-a vandut pe Cole Palmer (21 de ani, extrema dreapta) la Chelsea și l-a cumparat pe Matheus Nunes (25 de ani, mijlocaș central), de la Wolverhampton. Agitație in Premier League in ultima zi de mercato. Marile cluburi engleze fac ultimele eforturi pentru a-și intari loturile și nu se…

- Karim Benzema, 35 de ani, s-ar putea desparți de Al-Ittihad dupa ce s-a certat cu antrenorul Nuno Espirito Santo. Tehnicianul portughez a refuzat sa-i dea banderola și le-a spus conducatorilor ca nu l-a vrut pentru ca nu se potrivește stilului pe care-l promoveaza la echipa. Adus de Al-Ittihad in aceasta…

- Jeremy Doku (21 de ani) este așteptat sa faca azi sau maine vizita medicala și apoi sa semneze cu campioana Europei. Internaționalul belgian ii va aduce in conturi lui Rennes suma de 60 de milioane de euro. Manchester City a mai facut un transfer scump. Campioana Europei și-a acoperit poziția de extrema…

- Egipteanul Mohamed Salah, atacantul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, este dorit de clubul Al-Ittihad din Arabia Saudita, care ii propune un contract pe doi ani, cu un salariu total de 180 de milioane de euro, anunta mass-media saudita, citata de BBC, scrie Agerpres.Al-Ittihad, echipa care…