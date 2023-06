Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a dat publicitatii sambata un comunicat in care anunta despartirea de internationalul spaniol Marco Asensio, caruia a tinut sa-i multumeasca pentru contributia sa la succesele inregistrate in ultimii ani de clubul de fotbal din Capitala Spaniei."Real Madrid doreste sa-si exprime recunostinta…

- Portarul Vlad Mutiu a semnat un nou contract cu FC Hermannstadt pentru inca un sezon. CITESTE SI Surpriza de proporții: Roger Federer a ajuns in Romania / Primele imagini 10:46 1889 Anna Blinkova și Elina Svitolina vor juca finala turneului de la Strasbourg 09:09 32 Ministrul Sportului a pedalat…

- Echipa spaniola Real Madrid a anuntat vineri, pe propriul site, lotul de jucatori care va face deplasarea la Sevilla, pentru meciul din La Liga cu FC Sevilla. De pe lista lipsesc trei nume importante din atacul Los Blancos: Karim Benzema, Vinicius si Marco Asensio.Ancelotti se va baza la Sevilla,…

- Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj) și Alexi Pitu (Bordeaux) au fost incluși in Top 100 cei mai buni dribleuri U23 din lume, ierarhie realizata de Institutul CIES Football Observatory CIES pe baza reușitelor din meciurile jucate in campionantele interne in ultimele 365 de zile. Octavian…

- Cosmin Olaroiu a cucerit saptamana trecuta inca un trofeu in Emirate, al 21-lea in cariera lui, nivel cu care e aproape de Top 10 all-time, imediat sub nume grandioase precum Trappatoni, Ancelotti și Mourinho, dar deasupra lui Cruyff, Van Gaal și Marcello Lippi. Odata cu triumful din Cupa Președintelui,…

- Real Madrid a invins-o usor pe Celta Vigo cu 2-0 sambata, pe Santiago Bernabeu, si a revenit provizoriu la 8 puncte de liderul FC Barcelona, care primeste duminica vizita lui Atletico Madrid in derby-ul etapei a 30-a din La Liga, informeaza AFP.Marco Asensio a deschis scorul in minutul 42, dupa o…

- Sferturile de finala din Liga Campionilor programeaza, miercuri seara, de la ora 22:00, meciurile Real Madrid – Chelsea și AC Milan – Napoli, confruntari in care sunt implicate trei echipe care au obținut impreuna nu mai puțin de 23 de trofee in cea mai importanta competiție a fotbalului european. ...

- Barcelona și Real Madrid se vor infrunta miercuri seara in returul semifinalelor Cupei Regelui, dupa 1-0 pentru catalani in turul de pe „Santiago Bernabeu”. Partida va incepe la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de DigiSport 1. In tur, pe 2 martie, autogolul lui Eder Militao a facut…