Echipa Rayo Vallecano s-a impus sambata cu scorul de 2-1, pe teren propriu, in fata celor de la Valencia, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a din La Liga.

Echipa Athletic Bilbao a dispus duminica, scor 1-0, de formatia Valencia, intr-un meci din a doua etapa a campionatului Spaniei, La Liga.

Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a smuls victoria cu 2-1 pe terenul nou promovatei Almeria, duminica in prima etapa din La Liga, gratie lui David Alaba, marcator si in meciul pentru Supercupa Europei castigata de madrileni in fata lui Eintracht Frankfurt (2-0) saptamana trecuta, informeaza…

Echipa italiana AS Roma a invins la limita, cu scorul de 1-0, formatia engleza Tottenham Hotspur, intr-un meci amical de fotbal disputat sambata la Haifa, in nordul Israelului, informeaza Xinhua.

Echipa spaniola de fotbal Real Madrid, castigatoarea ultimei editii a Ligii Campionilor, a invins cu scorul de 2-0 formatia italiana Juventus Torino, intr-un meci amical disputat sambata la Los Angeles (California), informeaza AFP.

Barcelona s-a impus la limita, scor 1-0, in fata lui Real Madrid, prin golul nou venitului Raphinha. Pentru catalani a debutat si Lewandowski, anunța news.ro.

Aparatorul elvetian Ivan Martic a semnat, luni, un contract pe doi ani cu Universitatea Craiova, potrivit news.ro.

Fundasul german Antonio Rudiger a trecut fara probleme, luni, de vizita medicala la clubul Real Madrid, inainte de a semna contractul pentru urmatoarele patru sezoane, a anuntat gruparea madrilena de fotbal, citata de agentia EFE.