Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica, compania care opereaza Centrala Nucleara din Cernavoda, a anuntat, sambata seara, ca reactorul 2 s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National, ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara. Cele doua…

- SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa amiaza zilei de 10 iulie 2021, ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara. Specialistii CNE Cernavoda investigheaza…

- Lucrarile la Unitatea 2 CNE Cernavoda au fost finalizate și sincronizarea la Sistemul Energetic National s-a realizat luni, 14 iunie, transmite Nuclearelectrica SA. "Lucrarile aferente opririi...

- ”Nuclearelectrica informeaza actionarii si investitorii cu privire la extinderea duratei programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda, programata pentru resincronizare la sistemului energetic national in data de 13 iunie 2021, in scopul remedierii unor probleme punctuale la sistemul…

- Nuclearelectrica SA a decis extinderea duratei programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda, programata pentru resincronizare la Sistemului Energetic National in data de 13 iunie 2021, in scopul remedierii unor probleme punctuale la sistemul electric, in partea clasica a centralei, informeaza…

- Nuclearelectrica SA a decis extinderea duratei programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda, programata pentru resincronizare la Sistemului Energetic National in data de 13 iunie 2021, in scopul remedierii unor probleme punctuale la sistemul electric, in partea clasica a centralei,…

- Unitatea 2 a CNE Cernavoda intra duminica in programul de oprire planificata, desincronizarea de la Sistemul Energetic National fiind programata la ora 11:00, a anuntat Nuclearelectrica intr-un comunicat transmis. "Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior…

- “Nuclearelectrica anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 9 mai 2021. Desincronizarea de la Sistemul Energetic National va avea loc la ora 11:00. Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior datei planificate,…