Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea 1 a Centralei de la Cernavoda s-a deconectat automat sambata seara, din cauza condițiilor meteo, iar turbinele eoliene au inceput sa se opreasca, insa, cu sprijinul celor de la Hidroelectrica, se lucreaza pentru asigurarea echilibrului sistemului energetic național

- Societatea Nuclearelectrica a anunțat ca Unitatea 1 a Centralei Cernavoda s-a deconectat automat in seara zilei de sambata, din cauza condițiilor meteo. Deconectarea s-a produs in condiții de siguranța.

- Ultima ora - Alerta de vreme rea: reactorul 1 de la Cernavoda a fost decuplat din cauza vantuluiMai multe cartiere din municipiul Constanta au ramas fara apa din cauza fluctuatiilor de tensiune, au transmis reprezentantii Regiei Autonome Judetene de Apa, informeaza News.ro. In plus, din cauza vantului…

- In acest moment, sunt nealimentate cu energie electrica 5 Puncte de Transformare din localitatea Lacu Roșu, informeaza ISU Harghita. Sunt afectați 206 utilizatori. Echipajele distribuitorului de energie electrica acționeaza pentru remedierea defecțiunilor. Potrivit sursei citate, in zona in care au…

- Punctul de trecere a frontierei de la Rafah , intre Fasia Gaza si Egipt, a fost redeschis joi pentru a permite evacuarea strainilor, astfel, zeci de cetateni romani si membri ai familiilor lor au iesit din Gaza. Ministerul Afacerilor Externe anunta, joi seara, ca alti 41 de cetateni romani si membri…

- Distribuitorii racordeaza in medie un numar de 191 de prosumatori pe zi. Insa nu pot dezvolta rețeaua pentru a prelua mai mulți, intrucat planurile lor de investiții au fost aprobate de ANRE și nu pot fi modificate. In plus, racordarile gratuite promise in trecut de autoritați dau peste cap toate planurile…

- La cateva zile dupa moartea ei, a fost aflata și adevarata cauza a morții artistei Dj Lalla. Daca la inceput au existat mai multe speculații, acum șeful Poliției din Constanța a facut anunțul oficial. Laura Claudia Stoica a fpst gasita moarta pe plaja in Mamaia.

- S-a stabilit care este cauza mortii in cazul artistei DJ Lalla, tanara de 34 de ani gasita fara viața pe o plaja din Mamaia. Trupul neinsufletit al artistei DJ Lalla va fi dus la Turda. DJ-ul Laura Claudia Rosca alias Lalla (34 de ani), care era gazda unei emisiuni la postul Radio Romania 3 Net, a murit…