- Marele semnal transmis de SUA dupa rezultatul alegerilor din Taiwan: Joe Biden a tranșat problemaPresedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea mandat prezidential, relateaza Reuters. Candidatul prezidential al Partidului Democrat Progresist…

- Lai Ching-te, candidatul la presedintie pentru partidul de guvernamant din Taiwan, a castigat sambata alegerile pe care China le-a formulat ca o alegere intre razboi si pace, transmite Reuters. Candidatul principalului partid de opozitie din Taiwan, Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, si-a recunoscut infrangerea…

- Taiwanezii voteaza sambata, 13 ianuarie, pentru un nou președinte și un nou parlament, dar scrutinul are o importanța ce depașește granițele insulei, fiind privit cu atenție la Beijing, Washington și in restul lumii care se teme de izbucnirea unui nou conflict, scriu New York Times și Reuters.Taiwanul…

- China l-a descris joi drept un „mare pericol” pe candidatul favorit la presedintia Taiwanului, Lai Ching-te, cu cateva zile inainte de un scrutin cheie pe insula revendicata de Beijing, noteaza AFP. Vicepresedintele taiwanez Lai Ching-te (William Lai), din Partidul Democrat Progresist (PDP, pro-independenta),…

- "Reunificarea" Chinei cu Taiwanul este inevitabila, a declarat duminica, 31 decembrie, presedintele Xi Jinping, in discursul sau de Anul Nou, in care a adoptat un ton mai ferm decat anul trecut, scrie news.ro preluand Reuters. Declarațiile lui vin cu mai putin de doua saptamani inainte ca insula revendicata…