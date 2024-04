Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Chinei, desfașurat duminica la Shanghai, a cincea etapa a Campionatului mondial de Formula 1. Campionul mondial en titre a plecat din pole-position și a reușit sa termine pe primul loc, devansandu-i pe britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes)…

- Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a castigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Chinei, disputata sambata dimineata. Verstappen i-a invins pe Lewis Hamilton (Mercedes) si Sergio Perez (Red Bull). Au urmat cele doua Ferrari, cu monegascul Charles Leclerc in fata spaniolului Carlos…

- Max Verstappen (campionul mondial en-titre) va pleca de pe locul 4 in prima sursa sprint a sezonului, cea contand pentru Marele Premiu al Chinei. Cel mai bun timp a fost stabilit de Lando Norris (McLaren), englezul fiind urmat de Lewis Hamilton (Mercedes) și Fernando Alonso (Aston Martin).

- Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a castigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminica, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat in turul trei, potrivit news.ro. Carlos Sainz s-a impus in fata coechipierului sau monegasc Charles…

