Reacție neașteptată după scandalul în care este implicată Sanna Marin: Finlandezele se filmează dansând, în semn de solidaritate Femeile din Finlanda și-au aratat solidaritatea fața de prim ministrul țarii, Sanna Marin, filmandu-se dansand dupa ce șefa guvernului a devenit subiectul unui scandal. Femeile, de diferite varste, au postat pe social media videoclipurile in car apar dansand in diferite locații și au etichetat-o pe Sanna Marin. Mișcarea de solidaritate vine dupa ce Sanna Marin, in varsta de 36 de ani, a fost obligata sa se supuna unui test antidrog in urma publicarii unor inregistrari video facute weekendul trecut la o petrecere, potrivit adevarul.ro. „In ultimele zile au existat acuzații publice destul de grave… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

