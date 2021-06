Reacția unei fetițe afgane atunci când un polițist de frontieră român i-a oferit dulciuri O fetița afgana de doar patru ani a fost suprinsa cu dulciuri de catre un polițist de frontiera roman. Cel care a trait aceasta experiența este un polițist de frontiera care a participat la șapte misiuni internaționale la activ. Zilele trecute a luat parte alaturi de colegii lui la o acțiune de patrulare in Marea Mediterana, organizata impreuna cu autoritațile italiene in cadrul misiunii FRONTEX. „Tactul și vorbele de incurajare ale lui colegului nostru de la Garda de Coasta au facut ca fetița sa se simta in ocrotita si in siguranta, in pofida mediului strain și a pericolului in care se afla.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

