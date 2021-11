Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat marti ca alegerile locale din Venezuela s-au desfasurat in conditii mai bune decat scrutinurile anterioare, dar au fost marcate si de "deficiente structurale", transmite dpa, conform AGERPRES. O misiune de observare electorala a Uniunii desfasurata duminica si-a publicat marti prima evaluare a modului in care venuezelenii au ales 23 de guvernatori, 335 de primari si peste 2700 de consilieri municipali si pentru legislativul de stat.

"Misiunea a confirmat ca aceste alegeri au marcat revenirea in arena electorala…