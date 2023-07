Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Chiriches (33 de ani) a semnat, marti, un contract cu FCSB. La FCSB, Chiricheș va imbraca din nou tricoul cu numarul 21. „Bine ai venit acasa, Vlad Chiriches! FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Vlad Chiriches, care va imbraca din nou tricoul cu numarul 21 al echipei noastre. Clubul nostru ii…

- FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Vlad Chiriches, care va imbraca din nou tricoul cu numarul 21 al echipei, potrivit news.ro.Internationalul roman in varsta de 33 de ani plecat de la FCSB la Tottenham Hotspur in 2013.El a mai evoluat in acesti zece ani petrecuti in strainatate si pentru SSC Napoli,…

- La 33 de ani, Vlad Chiricheș insista sa continue in Serie A. Dupa Napoli, Sassuolo și Cremonese, ar putea juca la Lecce. E o problema insa: dorit de oficialii clubului, contestat de suporteri. Vlad Chiricheș avea 25 de ani, in vara lui 2015, cand a venit in Italia odata cu transferul la Napoli. ...

- Clubul CFR Cluj a anuntat, marti, ca a obtinut serviciile internationalului Vasile Mogos.Fundasul lateral in varsta de 30 de ani, care a evoluat pana acum doar in Italia, a atins borna de 300 de meciuri in cariera, dintre care 170 de partide in Serie B, pentru Chievo Verona, Cremonese si Ascoli Calcio,…

- Fundașul central Vlad Chiricheș (33 de ani) pare tot mai aproape de rezilierea contractului cu Cremonese. FCSB il așteapta inapoi in Liga 1. Dupa ce a retrogradat in Serie B la finalul sezonului trecut, Vlad Chiricheș a fost ofertat de Gigi Becali, care il dorește inapoi. Acum, presa din Italia anunța…

- O publicație apropiata de Cremonese anunța ca echipa din Cremona ar lua in calcul orice oferta care vine pe numele lui Vlad Chiricheș (33 de ani). Fundașul central este dorit la FCSB, dar Gigi Becali l-ar vrea liber. Vlad Chiricheș este marea dorința a lui Gigi Becali in acest mercato. Finanțatorul…

- Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, a vorbit din nou despre posibilul transfer al lui Vlad Chiricheș (33 de ani), fundașul central de la Cremonese. Capitanul naționalei Romaniei este principalul obiectiv al lui Becali pentru perioada de transferuri din vara. In cazul in care ar accepta, Chiricheș…

- Vlad Chiricheș (33 de ani) se pregatește separat la Cremonese, acuzand o oboseala musculara dupa meciul cu Bologna, scor 1-5. Fundașul roman mai are un an contract, insa nu se știe daca va ramane la echipa in Serie B. Vlad Chiricheș a retrogradat matematic in Serie B, dupa ce Cremonese a pierdut la…