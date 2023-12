Reacția patronatelor la bugetul pe 2024: Nerealist, vedem un optimism excesiv şi nejustificat Confederația Patronala Concordia a anunțat ca va aviza negativ proiectul pentru bugetul de stat pe 2024, pentru ca nu au existat consultari reale intre Guvern și partenerii sociali, iar veniturile sunt prognozate pe baza unui ”optimism excesiv si nejustificat”. ”Concordia va aviza negativ in Consiliul Social si Economic de astazi bugetul pe anul 2024 si […] The post Reacția patronatelor la bugetul pe 2024: Nerealist, vedem un optimism excesiv si nejustificat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu s-a enervat, vineri, chiar la inceputul ședinței de Guvern, deoarece miniștrii vorbeau intre ei și nu erau atenți. ”Aș vrea sa incep și eu ședința de guvern, daca se poate, daca nu va suparați. Daca va deranjez, plec eu”, a spus Marcel Ciolacu, vizibil iritat. Marcel Ciolacu…

- In timp ce președintele Klaus Iohannis se afla in turneu in Africa și merge in vizita in Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), premierul Marcel Ciolacu participa, miercuri, la poligonul de trageri din Capu Midia, din județul Constanța. Potrivit anunțului facut de Guvern, exercițiul militar,…

- Liderii PNL susțin ca, in acest moment, la buget nu exista bani nici pentru majorarile promise de la 1 ianuarie, nici pentru cele de la 1 septembrie. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN ca, in ședința de astazi a Partidului Național Liberal, liderii au discutat despre faptul ca, la buget,…

- Euro-area economic confidence slowed for a sixth month as the region struggles under the weight of higher interest rates, still elevated inflation and geopolitical tensions, according to Bloomberg. A sentiment gauge published by the European Commission inched down to 93.3 in October, from a revised…

- Guvern introduce mai multe modificari in sistemul public de sanatate. Printe masurile adoptate se numara o prevedere care permite managerilor de spitale publice si directorilor medicali sa ramana in functii pana la varsta de 70 de ani. Pana acum, varsta pana la care putea fi ocupata functia de manager…

- The outbreak of military conflict in the Middle East may leave central bankers battling new inflationary trends as well as deal a blow to economic confidence at a time when they had expressed growing hope about containing the price surge sparked by the pandemic and Russia’s 2022 invasion of Ukraine,…

- Europe‘s trade chief will push Beijing for fewer restrictions on European businesses on a four-day visit to China, when he can expect tough conversations over a planned EU investigation into electric car imports, according to Reuters. Trade Commissioner Valdis Dombrovskis will take part in a joint economic…

- Veste proasta pentru romanii care prefera banii cash in locul plaților cu cardul. Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei. Potrivit proiectului de lege publicat de Guvern, ce cuprinde masurile fiscale, in magazinele cash & carry, plațile…