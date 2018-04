Stiri pe aceeasi tema

- Premiata pentru „rolul sau activ in societate”, Olivia Steer a declansat un scandal monstruos in care medici, publicitari, vedete si diversi utilizatori de Facebook au cerut la unison retragerea premiului cei care sustine nevaccinarea copiilor....

