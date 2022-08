Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat cu CS Mioveni, 1-1. Antrenorul roș-albaștrilor s-a plans de accidentarile din lotul vicecampioanei. ”Ne așteptam sa avem un joc greu, știam ca Mioveniul este o echipa buna acasa. Nu am reușit sa punem presiune, sa avem o posesie mai rapida. Am avut ocazii mari de a marca, dar am primit un gol cum doar noi puteam sa-l luam. Ovidiu avea mingea, dar s-a accidentat, apoi Șut a ratat intervenția. In a doua repriza am incercat sa punem presiune, am schimbat și sistemul de joc, am reușit sa egalam. Le-am cerut sa venim…