- Senatoarea PSD Gabriela Firea a anuntat ca a semnat miercuri pentru referendumul de demitere a primarului Sectorului 1 Clotilde Armand. Ea a precizat ca principalul motiv a fost dezinteresul edilului fata de cetateni.

- Senatoarea PSD Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, anunta ca a semnat pentru declansarea unui referendum care sa vizeze demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, apreciind ca aceasta manifesta dezinteres fata de cetateni. "Am tot asteptat un anunt oficial din partea…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, este extrem de revoltat de situația din Sectorul 1 al Capitalei și nu numai. Acesta cere ferm demisia lui Clotilde Armand. Ciolacucere demisia sau demiterea primarului Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand , dupa noile imagini aparute in spațiul public, in care aceasta…

- Dezastrul administrativ al Capitalei, și mai cu seama al Sectorului 1, nu mai merita detaliat. De la proiecte majore de infrastructura blocate, la falimentarea constructorilor, de la gropi și probleme de termoficare pana la șobolani, țanțari, capușe și munți de gunoaie. Nu imi amintesc vreodata ca…

- Fostul primar al capitalei, senatoarea Gabriela Firea, a reacționat pe Facebook dupa ce in spațiul public au aparut noi imagini ale fraudei de la Sectorul 1. In ele se vede cum Clotilde Armand, susține Romania TV, intra in sala cu voturi și le numara. Alte imagini il arata pe un membru al USR, Radu…

- Compania de salubritate BRAI CATA SRL, angajata de urgența de catre primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, pentru a colecta gunoiul din sector, arata faptul ca vor oferi acest serviciu la un cost de 629 de lei pe tona. ”Compania de salubritate BRAI CATA SRL va colecta, transporta, sorta și…

- „In Franța era rapita și violata zile in șir, aoleu stai ca asta-i convenea bebelușei albe de Guadalupe”, a comentat un consilier PSD la postarea primarului Clotilde Armand care a scris, miercuri, pe Facebook ca a fost agresata in trafic de un barbat necunoscut. Derapajul la adresa edilului a fost semnalat…

- Numire controversata facuta la CET Grivița, dupa ce in funcția de administrator a fost numit pictorul Dragoș Constantin. Artist care este și consilier al lui Clotilde Armand, primarul Sectorului 1. Fost primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea a postat un mesaj pe contul de Facebook pe aceasta…