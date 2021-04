Reprezentanții Jandarmeriei Capitalei au anunțat sambata seara, in legatura cu protestul organizat in Capitala, ca organizatorul va fi amendat pentru depașirea numarului de participanți permis de legislație. „Organizatorul a depasit numarul maxim de o suta de persoane, permis de legislatia in vigoare, pentru care vor fi aplicate sanctiuni contraventionale. Avem organizatori, sunt proteste declarate, si asta ne usureaza noua misiunea, pentru ca avem cu cine sa relationam”, a declarat Alexandru Iacob, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei. La randul lor, reprezentanții Poliției Capitalei…