Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 19 ani care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, și a omorat doi dintre ei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a decis Judecatoria Mangalia.Inițial, el a fost reținut pentru 24 de ore.Cum s-a produs accidentulUn tanar de 19 ani a intrat intr-un grup de pietoni sambata…

- Soferul in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri, sambata, intr-un accident rutier, in statiunea 2 Mai, a fost retinut. Barbatul a fost condus si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta. Astazi, 20 august, urmeaza sa fie prezentat…

- Soferul in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri, sambata, intr-un accident rutier, in statiunea 2 Mai, a fost retinut. Barbatul a fost condus si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta. Astazi, 20 august, urmeaza sa fie prezentat…

- Soferul in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri, sambata, intr-un accident rutier, in statiunea 2 Mai, a fost retinut. Barbatul a fost condus si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta. Astazi, 20 august, urmeaza sa fie prezentat…

- Soferul de 19 ani care a intrat cu masina intr-un grup de tineri si a omorat doi dintre ei, sambata dimineata, la iesirea din localitatea 2 Mai a fost retinut de politisti.Tanarul de 19 ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, parasirea…

- Polițiștii au identificat și reținut, in data de 18 iulie, un barbat din Buciumi pe numele caruia Judecatoria Huedin a emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Barbatul in cauza era condamnat la 3 ani de inchisoare in regim de detenție, pentru comiterea infracțiunilor de conducere…

- Polițiștii au emis ordine de protecție pe numele unui barbat din Brasov si fiul acestuia astfel ca nu mai au voie sa se apropie unul de celalalt. Cei doi s-au luat la bataie, dupa ce fiul a venit acasa cu concubina, de care… nu avea voie sa se apropie. Incidentele s-au petrecut sambata dupa amiaza,…

- Un barbat din Brasov si fiul acestuia nu mai au voie sa se apropie unul de celalalt, dupa ce politistii au emis pe numele amandurora ordine provizorii de protectie. Cei doi au ajuns in atentia politistilor dupa ce s-au luat la bataie, batranul fiind nemultumit ca fiul sau a venit acasa cu concubina,…