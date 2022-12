Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, presedintele USR critica votul Austriei prin care Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, mentionand ca pozitia guvernului de la Viena "va ramane in istorie ca un act de discriminare".

- Liderul AUR din Bistrița-Nasaud, Dragos Harjoaba, a retras din magazinele pe care le detine bauturile racoritoare si energizantele produse in Austria, in contextul in care Viena se opune intrarii Romaniei in Schengen. Anunțul a fost facut in timpul unei conferințe de presa, in cadrul careia a anunțat…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugem Tomac, afirma, dupa discutiile cu cancelarul austriac Karl Nehammer privind admiterea Romaniei in Schengen, ca a fost una dintre cele mai tensionate intalniri politice la care a participat, calificandu-l pe seful Guvernului de la Viena drept un lider ce insista…

- Șeful PSD susține ca e responsabilitatea celor din PNL și familia populara sa-l convinga pana maine pe cancelarul Austriei sa sprijine aderarea Romaniei la Schengen, in condițiile opoziției aratate pana acum de Viena.

- Se rumega mult talaș pe tema poziției Austriei cu privire la aderarea Romaniei la Schengen, iar ce se spune azi va trebui explicat și dupa ziua de joi, indiferent de rezultat. Sper ca nu ne facem ca am uitat ce am spus. Mai exact, unii vor trebui sa explice cum au descoperit brusc ca Austria, o țara…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti dimineata, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ca Viena isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen si nu are de gand sa-si schimbe opinia la Consiliul JAI din 8-9

- Extinderea spațiului Schengen „nu este un targ de cai“, scrie un ziar austriac liberal, referindu-se la piedicile care se pun Romaniei și Bulgariei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Obiectie. Un "veto" impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen pune in pericol buna reputatie a Austriei in Europa de Est. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…