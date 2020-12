Stiri pe aceeasi tema

- Anna Lesko a transmis un mesaj manifest dupa emisiunea Ferma 2020. Cantareața i-a emoționat astfel pe mulți. Anna Lesko a fost eliminata de la show-ul ”Ferma. Orașeni vs Sateni” dupa un duel cu Elena Chiriac. Astfel, cantareața a spus adevarul despre show-ul de la Pro TV. Anna Lesko a ramas cu un gust…

- In ediția de miercuri seara, Elena și Anna Lesko au luptat pentru ultimul loc in marea finala, intr-o proba care a pastrat emoția pana in ultima clipa. In aplauzele concurenților, Elena a caștigat un nou duel și a reușit sa demonstreze ca este una dintre cele mai puternice competitoare ale acestui sezon.…

- Inca de la inceputul sezonului au știut ca va fi cea mai dificila provocare din viața lor. Cu timpul au ințeles ca ”Deciziile personale au influențat jocul”, dupa cum va sublinia Mihaela Radulescu in aceasta seara. Anna Lesko și Elena Chiriac se vor duela pentru un loc in marea finala.Ediția de luni…

- Cinci vedete au mai ramas la Ferma: Augustin Viziru, Andrei Stoica, Anna Lesko, Viviana Sposub și Elena Chiriac. In urma unui duel, la care au participat toți, actorul a caștigat dreptul de a intra direct in marea finala. La proba de indemanare și noroc cel care s-a dovedit a ficel mai rapid a fost…

- In ediția de aseara, Anna Lesko s-a confruntat cu aliata șiprietena ei, Viviana Sposub. Dupa o lupta frumoasa, in trei runde, Anna areușit sa demonstreze ca-și merita locul in competiție și a caștigat cu 2-1,reușind sa caștige un loc in urmatoarea etapa a jocului. Insa ceea ce a urmati-a șocat pe toți…

- Fermierii au ințeles ca este o competiție și ca unul singur va pleca acasa cu marele premiu, așa ca fiecare se concentreaza la modul in care iși poate pava un drum mai lin spre marea finala.Aseara, Viviana Sposub a reușit sa caștige primul ei duel de fermier șef și a preluat puterea in casa, menținand…

- Luptele sunt tot mai dure in Ferma, iar provocarile par sa se complice cu fiecare zi care trece. Joi seara, Elena Chiriac și Anisia se vor duela in fața colegilor. Aseara, George Burcea și Anna Lesko au folosit cele mai necovențiale tehnici pentru a caștiga duelul de mancare impotriva orașenilor Cezar…