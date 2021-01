Stiri pe aceeasi tema

- Oare Cupidon a urmarit-o pe Bianca Dragușanu tocmai pana in Dubai? Sa fie focoasa blondina din nou indragostita? Cine este barbatul misterios din viața ei? A ”scapat” imaginile tandre pe rețelele de socializare!

- Surprize, surprize tocmai din Dubai! Bianca Dragușanu și fostul iubit al Anei Mocanu, intalnire de gradul 0 in cel mai luxos oraș! Cum s-au fotografiat cei doi? Au ”scapat” imaginea pe rețelele de socializare! Nimeni nu se aștepta!

- Imediat dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Alex Bodi și-a gasit fericirea in brațele Dariei Radionova, femeia de care fosta lui iubita spunea tot timpul ca ii este amanta și ca iși petrece timpul cu ea atunci cand ei se cearta! Iata ca mai nou e iubita oficiala, iar tanara rusoiaca i-a facut o declarație…

- Ștefania, frumoasa iubita a lui Speak de la „Asia Express”, și-a uimit fanii cu o apariție extrem de indrazneața. Bruneta s-a pozat fara sutien și reacția internauților a fost una pe masura.

- Bianca Dragușanu, una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania, iși incanta des fanii pe rețelele de socializare cu imagini și detalii ce le ofera o privire in viața ei personala. De ziua fostului iubit, i-a transmis acestuia un mesaj emoționant.

- In urma cu mai multe luni Ana Mocanu deja se vedea intr-o relație foarte serioasa cu Rareș, barbatul de care era indragostita pana peste cap, insa iata ca tot ce e mai frumos repede trece. Cei doi s-au desparțit, iar fostul iubit al brunetei face noi declarații despre separare. El a fost cel care a…

- Bianca Dragușanu l-a uitat deja pe Alex Bodi si are un iubit nou?! Vedeta a fost surprinsa in public in ipostaze apropiate cu un barbat misterios. Intalnire romantica la ceas de seara Daca este sa ne luam dupa ultimele postari de pe Instagram, dar si dupa fotografiile realizate de paparazzii de la SpyNews,…