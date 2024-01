In luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Salaj (CJ Salaj) a reușit sa extinda modernizarea pe inca o porțiune de drum care traverseaza localitatea Bogdana, pe o suprafața de 2,3 km. In data de 28 decembrie au fost recepționate lucrarile in valoare totala de 17,8 milioane de lei, care au fost finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Pentru 2024, CJ Salaj are in plan continuarea procesului de reabilitare a Drumului Județean 108A, din Bogdana pana in Romanași, acest tronson de drum fiind inclus in proiectul „Reabilitare și…