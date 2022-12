Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Lazar Faur, prim-vicepreședinte PNL Municipiul Arad, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre importanța fondurilor europene pentru dezvoltarea Aradului: au fost depuse...

- Noi detalii despre incendiul de la Ciocana. Pompierii din capitala au intervenit pentru a lichida incendiul izbucnit pe strada Voluntarilor 15 din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:50. Conform datelor inregistrate un automobil vechi a fost cuprins de flacari,…

- ANAF vinde doua masini apartinand fostului ministru Elena Udrea, respectiv un Mercedes vechi de 17 ani si un Fiat 500 de 10 ani, precum si mai multe terenuri situate in apropierea lacului Straulesti. Desi masinile sunt destul de vechi, Fiscul vrea 7.158 euro pentru Fiat 500 si 7.685 euro pentru Mercedes…

- Colegiul Național ”Aprily Lajos” din Brașov serbeaza anul acesta 185 de ani de existența. Inființat in 1837 de abatele Felfalusi Kovacs Antal, gimnaziul romano-catolic de odinioara a oferit un invațamant de o multiculturalitate avant la lettre. Aceasta prin profesorii sai, printre alții, Iacob Mureșanu…

- Primaria Arad a anuntat ca de luni, 3 octombrie, iluminatul arhitectural din municipiu va fi intrerupt incepand cu ora 23.00. Decizia a fost luata pentru a economisi energie electrica, dar nu va afecta podurile si pasarela peste Mures, informeaza publicatia locala Arad online . Incepand de luni, 3 octombrie…

- In urma unei acțiuni de igienizare a padurilor care a fost desfașurata in județul Timiș, angajații de la Direcția Silvica Timiș au descoperit imagini de coșmar: oamenii și-au abandonat in padure saltele vechi, canapele, mobilier, anvelope și chiar instrumente muzicale stricate, pe langa obișnuitele…

- Sambata seara, in jurul orei 22:15, polițiștii de la Poliția Orașului Bocșa au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute au furat mai multe componente provenite din dezmembrarea unor remorci auto, depozitate pe un teren viran, in proximitatea unor hale din comuna Berzovia (județul Caraș-Severin).…