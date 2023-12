Reabilitare, restaurare si introducere in circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj.

Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea, restaurarea și introducerea in circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca va dura circa 5 ani și va costa peste 56 de milioane de lei, bani din fonduri europene și guvernamentale.

- Vineri la amiaza, la Reședința Mitropolitana din Cluj-Napoca, a avut loc evenimentul prilejuit de prezentarea proiectului „Reabilitare, restaurare și introducere in circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj, in baza contractului de finanțare semnat intre Agenția de Dezvoltare Regionala…

- Vladuța Lupau, una dintre cele mai bine platite soliste din muzica de petrecere, s-a bucurat de fonduri de ajutor primite de la stat in baza unor raportari mincinoase. S-a intamplat in perioada restricțiilor sanitare. Cantareața (31 de ani), care are o bunastare admirata in branșa artistica și schimba…

- Dupa admiterea Romaniei in Historic Cafes Route (HCR), unul dintre cele 48 de trasee culturale recunoscute oficial de Consiliul Europei, activitațile festive prilejuite de dezvelirea primei plachete din țara noastra cu insemnele acestei prestigioase inițiative europene, la Brukenthal Cafe Avrig (Palatul…

- Mitropolitul Andrei Andreicuț lanseaza volumul 'Trupul și banul: iubirea de placere și iubirea de avere. Parintele duhovnicesc – artizanul pocainței'Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va invita joi, 30 noiembrie, incepand cu ora 19.00, la un eveniment editorial gazduit de Muzeul Mitropoliei…

- Hotelul Stibina, care a fost dat in folosinta la inceputul anilor ’40, situat in statiunea montana Borsa (Muntii Rodnei), va fi recuperat si introdus in circuitul turistic local, a declarat, primarul orasului Borsa, Sorin Timis. ‘Hotelul Stibina, construit si dat in functiune in anii ’40, a fost celebru…

- Incepand de maine, Instituția Prefectului va funcționa pe strada Garii, in locul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca. Instituția va funcționa acolo pe perioada reabilitarii Palatului Administrativ. Instituția Prefectului se muta, incepand de maine, pe strada Garii, in cladirea de langa…

- Mai precis, firma Transevren SRL doreste implementarea proiectului imobiliar intitulat "Desfiintare partiala constructii existente si construire complex turistic si functiuni conexe, imprejmuiri si organizare de santier" Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii…