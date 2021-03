Avand in vedere obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice in cladiri rezidențiale", Primaria orașului Luduș a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru in luna martie 2019, documentele finale privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții amintit. „Documentația se referea la impactul bugetar adus de aplicarea dispozițiilor articolului 71 din... Source