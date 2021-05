Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 oameni au murit, duminica, in Congo, dupa erupția puternica și brusca a vulcanului Nyiragongo. Torentele de lava au luat cu asalt mai multe sate din estul Republicii Democrate Congo, distrugand peste 500 de case, au declarat oficiali și supraviețuitori ai dezastrului, potrivit The Guardian.…

- Panica a pus stapanire pe locuitorii orașului Goma, situat in estul Republicii Democrate Congo, ca urmare a erupției subite a vulcanului Nyiragongo. Totul s-a intamplat sambata, dupa lasarea serii. Orașul Goma are aproximativ doua milioane de locuitori. Iar din imaginile surprinse la fața locului la…

- Armata israeliana a afirmat ca raidurile au vizat o facilitate de informatii a Hamas si mai multe posturi de lansare de rachete din nordul enclavei, in timp ce ministerul palestinian pentru religie a afirmat ca o moschee a fost distrusa in cursul raidurilor.Cel putin 12 oameni au fost ucisi in raiduri…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise si mai multe se afla in spital dupa ce o persoana inarmata a deschis focul intr-o scoala din orasul rus Kazan, informeaza Reuters. Sunt date contradictorii cu privire la situatie, anumite agentii de stiri rusesti raportand ca doi adolescenti inarmati au fost implicati,…

- Cel putin 20 persoane si-au pierdut viata si alte 70 au fost ranite dupa ce un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane in Ciudad de Mexico s-a prabusit peste o artera rutiera in cursul serii de luni, transmit Reuters si EFE, citate de stiri.tvr.ro. Imagini difuzate de postul local…

- Cel putin patru persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat, vineri, intr-un tunel din estul Taiwanului, au anuntat autoritatile, potrivit Reuters. Trenul, care mergea spre Taitung, a iesit de pe sine intr-un tunel la nord de Hualien. Unele vagoane s-au…