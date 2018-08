RCS&RDS, 3,15 milioane abonati de servicii fixe in primul semestru

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Electrica a obtinut in primul semestru al anului 2018 un profit net consolidat de 210 milioane lei, in crestere cu 201,5 milioane lei fata de primul semestru din 2017 si o realizare de 83% din profitul net consolidat bugetat pentru anul 2018, arata un comunicat transmis marti de companie.…

- Sonde foreaza dupa petrol Resursele de energie primara au crescut in primele sase luni din 2018 cu 4,5%, la 17,045 milioane de tone echivalent petrol (tep), iar cele de energie electrica au scazut cu 0,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la 33,984 miliarde kWh, potrivit datelor…

- Volumul investitional pe piata imobiliara din Romania a scazut cu 27% in primul semestru al anului, fata de intervalul similar din 2017, pana la valoarea de 386 de milioane de euro, dar cu toate acestea piata locala a fost mai ...

- BCR, cea mai mare banca din Romania din punct de vedere al valorii activelor, a anuntat marti un avans de 128% al profitului net in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 697 milioane lei (149,7 milioane euro), in contextul in care a inregistrat un avans de peste 50% al creditarii...

- Trif a declarat, intr-o conferinta de presa, ca au fost cazuri anul trecut in care turistii au ramas fara bani si fara vacante din acest motiv, iar prin acest sistem de asigurare turistul va fi protejat 100 la suta si va exista si un fond pentru repatrierea acestuia in caz ca vor fi probleme.…

- Orange, liderul pieței de comunicații mobile, furniza servicii TV și de internet fix de mare viteza prin fibra optica catre 2,4 milioane de gospodarii la data de 30 iunie 2018, ca urmare a acordului strategic de acces la reteaua fixa urbana de fibra optica a Telekom, arata datele grupului Orange. La…

- DWF, una dintre cele mai importante agentii specializate in optimizare SEO de pe piata locala, a incheiat primul semestru al anului in curs cu o cifra de afaceri de 2,4 milioane lei, in crestere cu 60% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Un volum de doua milioane de metri cubi de lemn din padurile statului ar putea ramane ne-exploatat pana la finalul anului, in lipsa unor masuri legislative imediate, cu efecte negative inclusiv asupra asigurarii masei lemnoase necesare pentru incalzirea populatiei, atrage atentia Regia Nationala a Padurilor…