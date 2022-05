Stiri pe aceeasi tema

- Deși a primit ordin de la Ministerul Finanțelor sa inceapa emiterea de polițe RCA și Casco, CEC Bank a anunțat ca ar avea nevoie de 6 luni sa puna pe picioare o astfel de activitate. In realitate, nimeni nu se grabește sa inființeze RCA-ul romanesc, care ar duce la prabușirea profiturilor multinaționalelor.…

- Toate firmele din Romania vor fi obligate, inainte de depunerea bilantului la ANAF, sa plateasca o contributie pentru a fi incluse intr un catalog pentru promovarea companiilor romanesti, a declarat, miercuri, 27 aprilie, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei CCIR . Obligativitatea…

- Transportatorii vor protesta in toata tara, dupa ce au esuat toate incercarile de a gasi solutii si sprijin din partea Guvernului pentru depasirea situatiei actuale de criza, potrivit unui comunicat al Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), remis vineri AGERPRES…

- Guvernul Romaniei trebuie sa intervina imediat si eficient pentru a sustine economia, in conditiile in care companiile care nu vor putea suporta scumpirea energiei si a gazelor naturale vor fi inchise, iar colapsul economic genereaza probleme sociale foarte grave, sustin reprezentantii Confederatiei…

- Trei organizatii patronale ale transportatorilor rutieri se pregatesc sa organizeze proteste de strada in cazul in care Guvernul nu va interveni pentru plafonarea preturilor la asigurarile de raspundere civila auto (RCA), potrivit unui comunicat remis vineri de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…

- Trei organizatii patronale ale transportatorilor rutieri vor sa organizeze proteste in strada, in cazul in care Guvernul nu va interveni pentru plafonarea preturilor la asigurarile de raspundere civila auto (RCA). Demersul este sustinut COTAR și de Asociatia Patronala a Transportatorilor Europa 2002…

- Trei organizatii patronale ale transportatorilor rutieri se pregatesc sa organizeze proteste de strada in cazul in care Guvernul nu va interveni pentru plafonarea preturilor la asigurarile de raspundere civila auto (RCA). Demersul este sustinut de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati…

- „Am fost, impreuna cu ministrul energiei, cu ministrul agriculturii, la doua obiective foarte importante. Este vorba de Centrala Nucleara de la Cernavoda, unde, impreuna cu echipa de conducere de la centrala si, desigur, cea a Ministerului Energiei, am confirmat, practic, interesul pe care guvernul…