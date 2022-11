Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion a fost invitatul ediției cu numarul 16, din sezonul 13 de la iUmor, marca Antena 1. A fost o seara extrem de emoționanta nu datorita numerelor de roast facute la adresa lui, ci la revederea fiicei sale Ianca.

- Ediția 8 Chefi la cuțite aduce in seara aceasta, la Antena 1, de la 20:30, farfurii apetisante, dar și multe momente distractive. Una dintre surprizele de care au parte Chefii este apariția micuței Catinca Petre, fiica lui Mihai Petre, care le pregatește

- Prietenia dintre Dani Oțil și Razvan Simion dureaza de 38 de ani. Cei doi prezinta impreuna matinalul de la Antena 1 și sunt mai tot timpul impreuna. Razvan a vorbit recent, despre legatura pe care o are cu prietenul și colegul lui de platou. „Razvan și Dani forever. Recunosc, nu am mereu chef sa il…