- Antrenorul echipei AS Roma, Jose Mourinho, este anchetat de Federatia italiana de fotbal (FIGC) pentru ca ar fi afectat reputatia arbitrului Daniele Chiffi cu declaratiile sale usturatoare de dupa meciul de miercuri cu Monza, incheiat 1-1, in Serie A. Chiffi este „cel mai prost arbitru pe care l-am…

- Poloneza Iga Swiatek, lidera clasamentului WTA, si-a aparat titlul in turneul de la Stuttgart, dupa ce a invins-o in finala pe belarusa Arina Sabalenka, numarul doi mondial, in doua seturi, 6-3, 6-4. Dubla laureata la Roland Garros (2020, 2022), Iga Swiatek a ajuns, la 21 de ani, la 13 succese in circuit,…

- Inter Milano nu intentioneaza sa il pastreze in lot pentru sezonul viitor pe Romelu Lukaku, acesta urmand sa revina la Chelsea, de unde era imprumutat, scrie Gazzetta dello Sport in editia de astazi. Pe 29 iunie 2022, atacantul Romelu Lukaku a ajuns la Inter Milano in urma unui imprumut negociat cu…

- AC Milan, pentru care a inscris Zlatan Ibrahimovic , devenit cel mai varstnic marcator din istoria Serie A, a fost invinsa cu 3-1 in deplasare de Udinese. Milan, la care portarul roman Ciprian Tatarusanu a fost rezerva, a avut una dintre cele mai slabe evolutii din actualul sezon. Calificata in sferturile…

- Comitetul Executiv al FRF a hotarat in unanimitate ca incepand din sezonul 2023/2024 sa aplice sancțiuni dure antrenorilor care iși „inchiriaza” licența Pro . Cazuri precum cele ale lui Mihai Pintilii, Marius Croitoru sau Andrei Prepelița, in care un antrenor care nu poseda licența Pro conduce de facto…

- Atacantul nigerian al echipei SSC Napoli, Victor Osimhen, a fost desemnat cel mai bun sportiv strain din Italia, informeaza Gazzetta dello Sport, citata de Agerpres . Actualul golgheter din Serie A, cu 19 goluri marcate in 21 de partide, a intrat in posesia premiului decernat de Asociatia presei straine…

- Internaționalii romani Radu Dragusin și George Puscas au marcat pentru Genoa in meciul castigat cu scorul de 4-0 impotriva echipei Cosenza, in etapa a 28-a din Serie B. Titulari in partida disputata pe teren propriu in compania „lanternei roșii” din Serie B, cei doi romani și-au adus aportul la o noua…