- Razvan Marin (27 de ani), mijlocașul lui Empoli, care a pierdut echipa de start a toscanilor, are șanse mai mari sa revina ca titular dupa ce Filippo Ranocchia va pleca la Palermo in acest mercato. Concurentul romanului va fi cumparat de la Juventus cu 4 milioane de euro. Returul in Serie A ar putea…

- George Pușcaș (27 de ani) este pe picior de plecare in acest mercato. Curtat de Como, Spezia și Bari, toate din Serie B, atacantul roman a intrat pe radarul celor de la Empoli, care l-ar imprumuta pana in vara. Pușcaș mai are contract cu Genoa pana in iunie 2026. Genoa ar putea ramane fara niciun jucator…

- George Puscas e gata sa plece de la Genoa. Atacantul nationalei Romaniei va ramane tot in Serie A, campionat in care este dorit de catre Empoli. Daca transferul se va oficializa, Puscas va deveni coechipier cu un alt roman, anume Razvan Marin. George Puscas lupta pentru a ramane in atentia lui Edi Iordanescu.…

- Genoa, echipa internationalilor romani Radu Dragusin si George Puscas, a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Empoli, formatia unui alt "tricolor", Razvan Marin, sambata, intr-o partida din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Italiei.Genoa a deschis scorul prin Ruslan Mailovski (37), insa…

- Intr-un sezon in care nici nu a inscris, nici nu a pasat decisiv, Razvan Marin (27 de ani, Empoli) a fost trecut de italieni in „11”-le cu cea mai mica medie a notelor in primele 11 etape din Serie A. Nu doar George Pușcaș, care nu reușește sa inscrie și sa se impuna in Serie A, e un motiv de ingrijorare…

- Razvan Marin, fotbalistul roman al echipei Empoli, a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb intr-un clasament al celor mai slabi jucatori din Serie A, prima divizie a campionatului Italiei, dupa 11 etape.Razvan Marin, cu o medie a notelor de 5,60, este pe locul 7 intr-un clasament al celor mai slabi…

- Echipa italiana Empoli, cu Razvan Marin titular, a pierdut luni, pe teren propriu, scor 0-3, meciul cu Atalanta Bergamo, din etapa a 10-a a Serie A.Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 5, prin Gianluca Scamacca, apoi au mai trecut pe langa gol in cateva randuri inainte ca Teun Koopmeiners…

- Echipa italiana Empoli a invins luni, in deplasare, scor 2-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci din etapa a 9-a din Serie A, scrie news.ro.Empoli, cu Razvan Marin titular, s-a impus pe terenul Fiorentinei cu 2-0, dupa golurile marcate de Francesco Caputo, in minutul 21, si de Emmanuel Gyasi, in…