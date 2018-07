Razvan Marin a inceput vineri seara cu 3 puncte noua ediție din Jupiler Pro League. Integralist la Standard, cu Preud'homme la debut pe banca trupei din Liege, mijlocașul roman a fost avertizat in prelungirile partidei caștigate acasa, 3-2 cu Gent. "Vreau sa ma lupt iar pentru titlu", a declarat "tricolorul", cu 6 goluri și 12 pase decisive in sezonul trecut. Standard Liege s-a luptat la titlu in ultimul sezon din Belgia. ...