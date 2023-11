Stiri pe aceeasi tema

- Mari favorite in confruntarile din etapa a patra a grupelor Europa League, Liverpool și AS Roma au pierdut surprinzator, in timp ce Ajax Amsterdam continua forma slaba aratata in acest sezon.

- Runda a patra a grupelor Conference League a adus o remiza pentru formația lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, 2-2 pe teren propriu cu Aberdeen, rezultat care le asigura grecilor calificarea in primavara europeana.

- Liverpool a fost invinsa de Toulouse, scor 2-3, și a ratat șansa de a se distanța in grupa E din Europa League. Plecata cu prima șansa in meciul de pe Stadionul Municipal din Toulouse, Liverpool a fost surprinsa de francezi, care au deschis scorul in minutul 36 prin norvegianul Aron Donnum, care l-a…

- Conference League | Fenerbahce – Nordsjaelland 3-1 si HJK Helsinki – PAOK 2-3 s-au jucat in aceasta seara. In primul meci al zilei din Conference League, Lille a invins-o acasa, cu 2-0, pe Olimpija Ljubljana. Echipele care au eliminat FCSB, respectiv Farul din Conference League au avut meciuri grele,…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins joi seara, in deplasare, formatia finlandeza HJK Helsinki, scor 3-2, in prima etapa din grupele Conference League.PAOK a fost condusa cu 1-0 la pauza, dar a revenit in repriza secunda. Koulierakis a egalat in minutul…

- Liverpool și Bayer 04 Leverkusen au inceput cu dreptul noul sezon de UEFA Europa League și și-au caștigat meciurile de debut cu LASK Linz (3-1) și Hacken (4-0). Deian Sorescu și Bogdan Racovițan au fost titulari in infrangerea suferita de Rakow la Atalanta, scor 2-0.

- Moment istoric duminica, 17 septembrie, pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitesti. Ultima reprezentatie inainte de inceperea demolarii. In curand, arena din Trivale va intra in procesul de demolare, in locul acesteia urmand sa fie construit un stadion de categoria 4, ultramodern, conform normelor UEFA.…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev au reușit calificarea in play-off-ul Conference League, dupa loviturile de departajare in fața grecilor de la Aris Salonic. Și echipa lui Razvan Lucescu, PAOK, a obținut calificarea, in timp ce Neftchi Baku, antrenata de Adrian Mutu, a parasit competiția.