- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, ca va propune ca Edward Iordanescu sa continue in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei, chiar daca acesta nu si-a atins obiectivul in Liga Natiunilor si a retrogradat prima reprezentativa in Liga C a competitiei.

- Fostul atacant al echipei naționale, Ciprian Marica l-a criticat pe președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, dar i-a luat apararea selecționerului Edi Iordanescu. “Am plecat cu o impresie pozitiva, sunt bucuros ca am caștigat contra primului loc. Sigur, selecționerul ne arata ca exista…

- Ladislau Boloni (69 de ani) a reacționat in urma remizei naționalei Romaniei, cu reprezentativa Finlandei. Tehnicianul a negociat cu FRF pentru postul de selecționer, dar Burleanu voia o clasare buna in Liga Națiunilor, iar negocierile au picat. ”Ultimul loc in grupa nu este niciodata entuziasmat. Sunt…

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a anuntat ca selectionerul naționalei Romaniei, Edward Iordanescu, va ramane la echipa nationala indiferent de rezultatele inregistrate in Liga Natiunilor. “Edi nu trebuie sa transmita dezamagirea asta catre jucatori. Asta e talentul lui, de a remonta. Nu e…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in septembrie va avea loc o sedinta a Comisiei Tehnice a FRF in cadrul careia se va lua o decizie in ceea ce priveste continuarea contractului selectionerului Iordanescu. „Ceea ce am agreat…