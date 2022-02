Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins oferta Kremlinului de a discuta in Belarus, precizand ca aceasta țara a luat partea Rusiei in conflict. In declarațiile rostite in limba rusa, președintele ucrainean a spus ca Ucraina dorește discuții cu Rusia pentru a pune capat luptelor, dar a insistat…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat astazi consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Podoliak a mai spus ca presedintele Zelenski…

- Trupele ruse au aterizat la Odesa și trec granița, a declarat un oficial ucrainean pentru CNN. Un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a declarat jurnalistilor intr-un grup oficial WhatsApp ca trupele ruse au aterizat in orasul Odesa si trec granita in orasul Harkov.…

- Ceea ce se poate spune, in aceste conditii, este ca recunoasterea sau chiar incorporarea pseudorepublicilor Donetk si Luhansk nu poate reprezenta un sfarsit al crizei. Drama continua, important este sa nu se transforme in tragedie. La ora la care acest articol este transmis redactiei, criza ruso-ucraineana…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de distrugerea eforturilor de pace și a exclus orice concesie teritoriala intr-un discurs adresat națiunii in primele ore ale zilei de marți. Zelenskiy a avut aceasta intervenție publica dupa decizia Rusiei de a recunoaște in mod oficial ca independente…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut o declarație emfatica catre Occident, la conferința de securitate de la Munchen, spunand ca sancțiunile impotriva Rusiei ar trebui facute publice inainte și nu dupa o posibila invazie a Ucrainei, potrivit The Guardian.

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Oleh Dunda, membru al Parlamentului ucrainean din partea partidului Slujitorul Poporului, creat de președintele Volodimir Zelenski, spune ca, dupa parerea lui, rușii nu vor „indrazni sa faca mai mult decat manevre militare”. Ce sfaturi da pentru Romania? Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește…