Politistii din Lugoj au efectuat ieri o razie de amploare, inclusiv in zonele marginase ale municipiului de pe Timis. Au fost legitimate 207 persoane și controlate 181 de autovehicule. De asemenea, au fost conduse la sediul poliției 5 persoane in vederea amprentarii și fotografierii. Au fost aplicate 68 de sancțiuni contravenționale in valoare de 13.100 […]