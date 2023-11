Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Politistii rutieri din judetul Arad au desfasurat in ultimele 24 de ore o razie pentru prevenirea cauzelor care duc la accidentele cu consecinte grave. In urma neregulilor constatate au fost aplicate 137 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de aproximativ 50.500 de lei, din care 38 pentru…

- Polițiștii din Lipova au depistat și reținut un barbat pe numele caruia era emis un mandat de urmarire internaționala. „La data de 15 octombrie, polițiștii Orașului Lipova, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale, au depistat un barbat de 34 de ani, din Arad, pe numele caruia, autoritațile…

- Polițiștii aradeni au acționat in oglinda, in paralel cu polițiștii bihoreni, cu radare amplasate in cascada, pe DN 79. Acțiunea comuna de joi a durat 12 ore și a avut ca scop „reducerea riscului rutier pe drumurile publice, prin combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului și substanțelor…

- Un adevarat arsenal a fost depistat in locuința unui cetațean olandez stabilit in Arad. Polițiștii orașului Lipova, județul Arad, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova, impreuna cu polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, …

- Trei oameni au murit și alți cinci au fost raniți intr-un accident cumplit petrecut in vestul țarii. Un barbat de 50 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 709, spre localitatea Horia, a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa din sens opus de un barbat de 52 de ani, din Arad.…

- Politistii rutieri din Arad au efectuat mai multe actiuni incepand de marti pe soselele din judet. In urma raziilor au fost aplicate 71 de amenzi, in valoare totala de aproximativ 27.300 de lei, din care 28 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați și in afara acestora. De asemenea, au…