- Un conflict de proporții in lumea afacerilor a ajuns pe rolul instanțelor din Romania, implicand nume mari din industria financiara și a investițiilor. In centrul disputei se afla folosirea numelui comercial „Lion Capital”, care a generat un litigiu intre Lion Capital LLP, o entitate juridica britanica,…

- Polițiștii timișeni, alaturi de inspectori din cadrul ANPC, ITM, DSVSA și ISU Banat, au efectuat in noapte de vineri spre sambata controale la mai multe localuri din Timișoara. Cele mai aspre sancțiuni au fost aplicate pentru lipsa contractelor de munca inregistrate. „In intervalul 9 februarie 2024,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs la miezul noptii, la ora locala 00:06, in Banat, judetul Timis, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 9,8 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

