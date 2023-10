Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit și alți cinci au fost raniți intr-un accident cumplit petrecut in vestul țarii. Un barbat de 50 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 709, spre localitatea Horia, a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa din sens opus de un barbat de 52 de ani, din Arad.…

- Politistii rutieri din Arad au efectuat mai multe actiuni incepand de marti pe soselele din judet. In urma raziilor au fost aplicate 71 de amenzi, in valoare totala de aproximativ 27.300 de lei, din care 28 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați și in afara acestora. De asemenea, au…

- Polițiștii rutieri aradeni au desfașurat mai multe razii in trafic pe parcursul ultimelor trei zile ale saptamanii trecute. Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 297 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproximativ 128.000 de lei, dintre care 131 pentru nerespectarea vitezei…

- Doua persoane au ajuns la Urgențe in urma unui accident in care au fost implicate doua mașini și o motocicleta, pe o șosea din județul Hunedoara. „In aceasta dupa amiaza, pompierii Secției Brad au fost solicitați sa intervina in localitatea Luncoiu de Jos, unde a avut loc un accident rutier. Echipajele…

- Polițiștii aradeni au desfașurat mai multe acțiuni pe șoselele din județ in ultimele 24 de ore, iar cele mai multe sancțiuni au fost date pentru depașirea vitezei regulamentare. Au fost, insa, și șoferi prinși bauți sau drogați la volan. „La data de 4 august, in jurul orei 00:20, polițiștii Serviciului…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 7, la ieșirea din Pecica spre Arad, unde o mașina și un TIR au intrat in coliziune. La fața locului a intervenit echipajul medical SMURD al Punctului de lucru Nadlac, cu sprijinul SVSU Pecica și o ambulanța SAJ. A fost solicitat și elicopterul SMURD.…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza, la ieșirea din Petroșani spre Deva. La locul incidentului s-au deplasat de urgența o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Petroșani, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean…