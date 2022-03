Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina si sanctiunile impotriva Rusiei vor avea un impact asupra luptei impotriva COVID-19 in Africa, a declarat joi directorul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Africa (Africa CDC), John Nkengasong, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul din Ucraina va produce un șoc asupra ofertei globale și costului alimentelor, a declarat șeful uneia dintre cele mai mari companii de ingrașaminte din lume. Yara International, care opereaza in peste 60 de țari, cumpara cantitați considerabile de materii prime esențiale din Rusia. Prețurile…

- Pavel Shurmei (45 de ani), fost canotor din Belarus, a anunțat ca se va inrola ca voluntar, pentru a lupta alaturi de armata ucraineana impotriva Rusiei. Pavel Shurmei a participat la doua ediții ale Jocurilor Olimpice, in 2004 și 2008, iar acum este gata sa lupte pentru Ucraina in razboiul impotriva…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a indemnat țarile lumii sa lase Rusia fara drept de vot in Consiliul de Securitate al ONU și a declarat ca acțiunile Rusiei se apropie de „genocid”, transmit Reuters și AFP. „Aceasta este teroare. Vor bombarda și mai mult orașele noastre ucrainene, ne vor…

- Razboiul continua și azi in Ucraina. A patra zi de razboi este, de asemenea, guvernata de bombardamente din partea Rusiei, iar trupele vizeaza atat orașele mari, cat și pe cele mici. Noaptea trecuta, Kievul a fost in bezna, in timp ce in apropierea lui aveau loc explozii puternice. Președintele ucrainean…

- Guvernul din Ucraina le cere hackerilor din țara sa protejeze infrastructura vitala și sa execute misiuni de spionaj cibernetic impotriva trupelor rusești, scrie Reuters , care citeaza doua surse implicate in acest proiect.

- Reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a comentat situația din Ucraina și sancțiunile aplicate Rusiei. „Cand partenerii noștri vestici se bat in isterii și ne invinuiesc continuu, uita sa menționeze ca ei sunt cei care au exclus toate opțiunile pentru a stabili un proces…

- Pe masura ce cresc tensiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina, tot mai mulți ucraineni de rand se pregatesc de razboi. Inarmați cu puști și cuțite false, ucrainenii participa la antrenamente in stil militar in padurile de la marginea orașelor, informeaza Euronews.