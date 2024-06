Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AUR, George Simion, a fost consultat, vineri, de catre un echipaj medical, dupa ce a intrat in greva foamei, in cladirea Parchetului General.Politicianul a ajuns vineri, in jurul orei 12.

- Presedintele AUR, George Simion, a protestat, vineri, cu doua zile inainte de alegeri, la sediul Parchetului General, acuzand ca este o victima politica in dosarul falsificarii de semnaturi in favoarea lui Silvestru Sosoaca. „Rares Stan este procurorul. A fost mutat special pentru mine, nu mai vrea…

- Silvestru Șoșoaca a fost audiat. Silvestru Șoșoaca a fost dus in aceasta dimineața la audieri la Parchetul General. Acesta ar fi suspectat ca ar fi prezentat semnaturi false pentru candidatura sa la alegerile europarlamentare, transmite Antena 3 . Silvestru Șoșoaca este candidat independent la alegerile…

- Este scandal la varful AUR. George Simion l-a suspendat din funcția de prim-vicepreședinte partidului pe Marius Lulea, dupa ce acesta s-a opus candidaturii analistului politic, Cozmin Gușa, la Primaria Capitalei.

- Cozmin Gușa dezvaluie ca ramane alaturi de George Simion, insa doar cu ”sufletul”. Nu mai candideaza, spune Gușa, dispare din cursa pentru Primaria Capitalei, așa cum a și aparut. De patru ore ar fi avut nevoie Gusa sa se decida, iar motivul invocat, refuzul lui George Simion de a fi o alternativa…

- Consultantul politic Cozmin Gușa dezvaluie de ce a acceptat sa candideze la Primaria Capitalei din partea AUR. Deși cand subiectul a ajuns in spațiul public mulți ar fi pariat ca Gușa nu va accepta, acesta spune ca are, alaturi de George Simion, liderul AUR, un plan mai mare.

- Nu știu daca George Simion vorbește prea mult și se scapa sau vintura diverse nume și proiecte pentru a le testa valabilitatea. Și vede el ce iese! Saptamina trecuta, George Simion a facut oarece valuri cu o prezența la Realitatea TV, unde a fluturat ideea unei candidaturi a lui Gușa la Primaria Capitalei.…

- TurdaNews va transmite in direct in acest week-end doua confruntari importante din ”fotbalul mic”, din Liga 4 și Liga 5. Daca unul dintre meciuri vizeaza caștigarea campionatulșui in Liga 4 și implicit participarea la barajul de promovare in Liga 3, celalalt este chiar finala Cupei Romaniei la Liga…