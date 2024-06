Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, a protestat, vineri, cu doua zile inainte de alegeri, la sediul Parchetului General, acuzand ca este o victima politica in dosarul falsificarii de semnaturi in favoarea lui Silvestru Sosoaca. „Rares Stan este procurorul. A fost mutat special pentru mine, nu mai vrea…

- Liderul AUR, George Simion, impreuna cu mai mulți lideri AUR au mers la Parchetul General pentru a trage un semnal de alarma in privința dosarelor penale care s-au deschis in cazul semnaturilor falsificate. George Simion ii cere procurorului de caz sa-l primeasca in audiența și a anunțat ca va intra…

- Liderul partidului extremist AUR, George Simion, este anchetat de Parchetul General pentru instigarea la fasificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente a lui Silvestru Șoșoaca la Parlamentul European. Susținatorii AUR protesteaza in fața parchetului, arata G4media. George Simion…

- Președintele partidului AUR, George Simion, este vizat de procurorii Parchetului General in dosarul in care Silvestru Șoșoaca este cercetat pentru falsificarea semnaturilor depuse pentru candidatura la alegerile europarlamentare, informeaza Digi24, citand surse judiciare. Parchetul General a confirmat…

- UDMR Satu Mare considera ca discursul presedintelui AUR, George Simion, de la evenimentul de duminica de lansare a candidatilor din judet ai formatiunii sale instiga la ura interetnica, informeaza Uniunea, marti, printr-un comunicat de presa. „Aflat duminica la un eveniment de prezentare a candidatilor…

- La mai puțin de un an de la casatorie, liderul Partidului AUR , George Simion , și soția sa, Ilinca, au devenit parinți. Primul copil al cuplului este un baiat, iar tatal a ținut sa-i transmita mamei un mesaj cu acesta ocazie fericita. “Mulțumesc, m-ai facut bogat: tata de baiat”, a scris Simion pe…

- Intrebat, joi seara, intr-o emisiune televizata, daca este pregatit sa incheie o intelegere cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca o decizie in acest sens va fi luata dupa alegerile din 9 iunie.„Va rog sa acceptati cat de poate de onest si acum sa vedem rezultatele…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca anuntul lui Klaus Iohannis privind candidatura la functia de secretar general al NATO nu a fost o surpriza pentru nimeni, precizand ca vor urma negocieri deoarece este nevoie de consens.Kelemen Hunor a declarat, marti, la un post TV, ca exista doi candidati…