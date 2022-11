Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Piața de coaching din Romania se apropie de pragul de 50 de milioane de euro, dupa creșteri anuale de aproximativ 20%, conform estimarilor specialiștilor din domeniu. Creșterea este cu atat mai importanta cu cat alte sectoare conexe, cum ar fi piețele de training și de consultanța,…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna septembrie 2022 cu 1% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 491,7 miliarde lei, iar fata de aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 8,7% (-6,2% in termeni reali), in timp ce depozitele in lei ale gospodariilor populatiei…

- Romania va primi 2,2 miliarde de euro, bani europeni, pentru a ajuta populatia si companiile sa faca fata fata majorarii preturilor la energie, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, la sedinta de ieri a executivului. Astfel, pe langa compensarea facturilor, banii vor fi directionati spre sustinerea intreprinderilor…

- Gruparea de trupe rusești iși consolideaza componența, creeaza rezerve și ridica poziții defensive de-a lungul intregii linii de contact, a declarat jurnaliștilor generalul de armata Serghei Surovikin, comandantul trupelor rusești din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deruta este caracteristica dominanta a comportamentului de economisire actual al romanilor sub presiunea inflatiei. Valoarea depozitelor bancare ale populatiei s-a intors la nivelul din luna ianuarie, dupa mari variatii, concomitent cu cresterea retragerilor din fondurile de investitii si cresterea…

- Dobanda medie la depozitele noi ale populatiei in lei a depasit in luna iulie 5,5%, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, in timp ce dobanda medie la creditele retail in lei a urcat spre 8,1%, maximul ultimilor trei ani.

- Reprezentanti ai companiilor franceze la discuții cu premierul și guvernul Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Reprezentanti ai companiilor franceze prezente în România au discutat astazi cu premierul Nicolae Ciuca si cu membri…