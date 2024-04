Stiri pe aceeasi tema

- Trans Sped, lider in soluții de transformare digitala, impreuna cu Banca Comerciala Romana (BCR), au finalizat implementarea unui flux de digitalizare fara precedent in piața din Romania. Acest proiect ambițios reprezinta un pas major in evoluția serviciilor bancare spre mediul digital.

- Romanii au mai mulți bani in banci. Cat au crescut depozitele bancare ale populației. Care sunt preferințele pentru economisire Romanii au mai mulți bani in banci. Depozitele bancare ale rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in februarie 2024 cu 1,4% fata de luna anterioara. Au ajuns la 582,655…

- Energia regenerabila este una din soluțiile de viitor, dar se pare ca pentru Romania este și o gaura in buget. Ca urmare a unui litigiu demarat de mai multe companii, statul roman a primit o lovitura de peste 40 de milioane de euro și dobanzi.

- Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…

- Noua Casa este un program guvernamental prin care romanii care nu au inca o casa iși pot lua un credit pentru locuința platind un avans mai mic, achiziția fiind acoperita de un fond de garantat de stat. In acest program s-au inscris 16 banci partenere...

- Depozitele bancare in euro sunt un mod prin care romanii iși pot securiza economiile prin doua mecanisme: atat prin dobanda caștigata cat și prin protecția impotriva deprecierii monedei naționale. In momentul de fața, pentru un depozit de 2.000 de euro...

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru nerespectarea integrala a Directivei privind depozitele de deșeuri și a Directivei-cadru privind deșeurile. Directiva privind depozitele de deșeuri impune statelor membre sa ia masurile necesare pentru inchiderea și reabilitarea depozitelor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase."Vor fi…