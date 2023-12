Războiul dronelor - Rusia și Ucraina anunță cifrele atacului din ultimele ore Razboiul dronelor - Rusia și Ucraina anunța cifrele atacului din ultimele ore Sistemele rusesti de aparare aeriana au distrus 33 de drone lansate de Ucraina deasupra mai multor regiuni din Rusia, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, anunța news.ro. Dronele au fost interceptate sau distruse inainte de a-si atinge tintele deasupra regiunilor Lipetk, Rostov si Volgograd, a precizat ministerul. Institutia de la Moscova nu a oferit alte detalii. Tot duminica dimineata, fortele aeriene ucrainene au anuntat ca Rusia a lansat sambata seara un atac cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

