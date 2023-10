Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Israel are un impact puternic asupra economiei mondiale, astfel ca prelungirea sa va atrage noi scumpiri care vor fi resimțite inclusiv la rafturile de la supermarketurile de la noi. Odata cu acest razboi, vom avea parte de o criza a petrolului sau mai corect spus o semi-criza, care se…

- Razboiul dintre Israel si Hamas a accentuat atentia investitorilor asupra riscurilor geopolitice in crestere pentru pietele financiare, in timp ce investitorii asteapta sa vada daca conflictul se atrage in conflict si alte tari, cu potentialul de a creste si mai mult preturile petrolului si de a da…

- Prețul petrolului a scazut miercuri cu peste 2%, dupa ce Arabia Saudita a dat asigurari ca va interveni pentru stabilizarea pieței și va ține robinetul deschis. Prețul urcase accelerat dupa izbucnirea conflictului dintre Israel și Hamas. In piața existau temeri ca vor fi probleme cu aprovizionarea,…

- Benzina si motorina s-ar putea scumpi, in perioada imediat urmatoare. Pretul petrolului a inceput sa creasca din nou, dupa atacurile Hamas in Israel, ceea ce va duce automat la cresterea preturilor pentru carburanti.

- Aurul și petrolul sunt sensibile la evenimente geopolitice, fiind printre primele marfuri care au raspuns la atacurile din Israel și Fașia Gaza din acest weekend. Petrolul Brent a crescut cu 4,4%, luni, fața de inchiderea de vineri. Cotațiile revin dupa o perioada de scadere, care a determinat o ajustare…

- Aurul și petrolul sunt sensibile la evenimente geopolitice, fiind printre primele marfuri care au raspuns la atacurile din Israel și Fașia Gaza din acest weekend. Petrolul Brent a crescut cu 4,4%, luni, fața de inchiderea de vineri. Cotațiile revin dupa o perioada de scadere, care a determinat o ajustare…

- Petrolul a crescut cu pana la 5% dupa ce atacul gruparii teroriste Hamas in Israel a amenintat sa inflameze tensiunile din Orientul Mijlociu, sursa a aproximativ o treime din titeiul mondial, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- Prețul petrolului a crescut cu peste 2% luni (9 octombrie), pe fondul confruntarilor militare dintre Israel și gruparea islamista Hamas, care au starnit temeri privind o extindere a conflictului in Orientul Mijlociu. Piețele au fost zguduite de confruntarile militare dintre Israel și gruparea islamista…