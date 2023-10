Stiri pe aceeasi tema

- „In ceea ce privește Fașia Gaza, Forțele Armate Israeliene se pregatesc pentru o operațiune terestra masiva. Pentru a diminua numarul victimelor in randul civililor, le-am cerut sa evacueze nordul Fașiei Gaza inspre sud. Altfel, ar putea fi foarte periculos. Hamas a incercat sa ii blocheze in diferite…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferinta, pe tema situatiei din Orientul Mijlociu dupa atacurile Hamas asupra Israelului, informeaza AGERPRES . Potrivit Administratiei Prezidentiale, summitul extraordinar a fost convocat…

- Intrebat la un post TV daca, dupa atacurile teroriste din Franta, Belgia si Italia, ar fi cazul ca Romania sa creasca gradul de alerta, Marcel Ciolacu a declarat ca in acest moment nu se impune o astfel de masura.„Gradul de alerta, așa cum ii zice și denumirea, noi nu suntem la un nivel foarte ridicat…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara ca repatrierea ucrainenilor prinsi in conflictul dintre Israel si Hamas s-a facut si cu ajutorul Romaniei, 200 dintre acesti cetateni fiind evacuati cu transporturi pana in tara noastra, informeaza news.ro.„Diplomatii ucraineni, serviciile…

- Cei 283 de cetațeni romani au revenit in siguranța in țara in cursul zilei de marți, 10 octombrie și in noaptea de marți spre miercuri, anunța Ministerul Afacerilor Externe, printr-un comunicat.Romanii s-au intors cu ajutorul a trei curse aeriene Tarom, doua dintre avioane decoland din Tel Aviv și un…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul vizitei de stat din Portugalia, un mesaj legat de situația din Israel, țara care a fost atacata de valuri de rachete lansate din Fasia Gaza de Hamas, mișcarea islamista care controleaza regiunea.

- In perioada 26-28 septembrie sunt programate meciurile din prima etapa in cele 4 grupe ale Cupei Romaniei Betano, ediția 2023-2024! Toate cele 12 jocuri vor fi transmise in direct fie de catre posturile deținatoare de drepturi TV, Digi Sport și Prima Sport, fie pe platforma FRF.tv ! Iata programul jocurilor:…