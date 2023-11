Războiul din Gaza îşi pune amprenta asupra rezervărilor de călătorii aeriene Potrivit companiei de analiza a calatoriilor ForwardKeys, rezervarile de zboruri internationale au fost cu 20% sub nivelurile din 2019 in cele trei saptamani dupa atacul grupului militant palestinian Hamas impotriva Israelului din 7 octombrie si cu 5 puncte procentuale sub cele din perioada de trei saptamani anterioare atacului. Atacul terorist a ucis aproximativ 1.200 de oameni si aproximativ 240 au fost luati ostatici, declansand cel mai feroce raspuns israelian pe care l-a vazut vreodata regiunea. Campania de bombardamente aeriene a Israelului si ofensiva terestra ulterioara in Gaza au ucis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ceea ce vedem este mai multa nervozitate in ceea ce era deja o lume anxioasa. Si la un orizont care avea o multime de nori, inca unul, care poate deveni mai adanc”, a declarat directorul general Kristalina Georgieva intr-un panel gazduit de Dan Murphy de la CNBC la conferinta Future Investment Initiative…

- Egiptul a fost prima țara vecina cu Israel care s-a opus deschiderii frontierelor pentru refugiații palestinieni dupa atacul Hamas. Imediat dupa, a urmat și declarația regelui Abdullah al Iordaniei care amenința cu razboi daca Israelul va impinge palestinienii peste granițe.Țarile arabe nu vor sa primeasca…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a cerut Chinei sa iși foloseasca influența in Orientul Mijlociu pentru a impiedica alți actori statali sau non-statali sa atace Israelul și sa extinda conflictul dupa ce Hamas l-a atacat. Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew…

- Ehud Olmert, fostul premier israelian, susține ca Hamas ar putea sa acționeze in interesul Iranului, ca parte a unei strategii de destabilizare a unei alianțe intre America, Arabia Saudita și Israel, care vizeaza contracararea influenței iraniene in Orientul Mijlociu. Intrebat cine se afla in spatele…

- Fostul premier al Israelului, Ehud Olmert, anunța planurile de razboi impotriva Hamas: Vor regreta ziua in care au inceput sa faca aceste lucruriIntr-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, fostul premier israelian Ehud Olmert a discutat despre planurile de razboi ale Israelului. Ehud Olmert,…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au lansat rachete care au vizat mai multe orașe israeliene și Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv. La randul sau, Israelul au atacat din nou luni, dupa ce in noaptea de duminica spre…

- Președintele Biden a anunțat deja ca SUA va asigura Israelului ”tot ce are nevoie” dupa ce a fost atacat de brigazile Hamas. ”Orice razboi prelungit Israel-Hamas ar putea deturna mai multe echipamente militare americane necesare Kievului catre Tel Aviv”, scrie Thomas Friedman, in The New York Times.…

- Criza neasteptata care a aparut sambata dupa atacul surprinzator al Hamas asupra Israelului a dat nastere unei intense activitati diplomatice in capitalele relevante din Orientul Mijlociu, Europa si SUA cu intentia de a gasi o modalitate de mediere si oprire a violentelor. Astfel, Egiptul poarta discutii…